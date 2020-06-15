بومبيو غاضب ويطالب بإطلاق سراح المتهم بالتجسس في روسيا

نشر سكرتير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" عبر فيها عن غضب بومبيو جراء إدانة الأمريكي بول ويلان في روسيا بتهمة التجسس، مؤكدا أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة.

وعبرت التغريدة عن غضب بومبيو معتبرا أن "المحاكمة كانت سرية، ودون أدلة علنية، ودون وجود شهود الدفاع".

وأضاف "لا تزال معاملة السلطات الروسية لبول مروعة، ونطالب بإطلاق سراحه على الفور".

Outraged by the decision today to convict Paul Whelan on the basis of a secret trial, with secret evidence, and without appropriate allowances for defense witnesses. Paul’s treatment by Russian authorities continues to be appalling, and we demand his immediate release. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 15, 2020

وكان السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، يتابع مجريات القضية، غير أنه لم يسمح له بحضور جلسات المحاكمة، وأعرب في وقت سابق بأنه "يشعر بخيبة أمل لأنه لم يسمح له مرة أخرى بحضور محاكمة بول ويلان"، الجندي الأمريكي السابق المتهم بالتجسس داخل روسيا.

وأضاف أنه يدعو السلطات الروسية إلى توفير معاملة إنسانية، لـ ويلان، أثناء احتجازه: "ويلان، يحتاج إلى رعاية طبية وتواصل مع عائلته، ولكن لم يُسمح له بإجراء مكالمة هاتفية طوال هذا الوقت، هذه مسألة خطيرة وهذه حالة غير مقبولة، آمل أيضاً أن تكون المحكمة صادقة ونزيهة".

وفي رد السلطات الروسية، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: إن "ويلان يتلقى رعاية طبية مؤهلة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية تتم بشكل صارم وفقاً للقانون، وامتثالاً لجميع القواعد الإجرائية المطلوبة".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الاتهامات الموجهة إلى الأمريكي بول ويلان، الذي حكمت عليه محكمة مدينة موسكو بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس، ثبتت صحتها في المحكمة.

هذا وحكمت محكمة مدينة موسكو، اليوم الاثنين، على المواطن الأمريكي بول ويلان بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس في روسيا.

هذا وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن في نهاية العام الماضي، احتجاز المواطن الأمريكي، بول ويلان، في موسكو، خلال قيام الجهاز بعملية لمكافحة التجسس، وتم فتح تحقيق جنائي بتهمة التجسس.

وواجه ويلان تهمة تتراوح عقوبتها بالحبس بين 10 و20 عاماً، ولم يعترف المتهم بتهمته حتى الآن.

يذكر أن بول ويلان، يحمل أربع جنسيات - الأمريكية والبريطانية والإيرلندية والكندية.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن ويلان كان يزور روسيا بانتظام منذ عام 2007.

وذكر شقيقه أن "بول ويلان يعمل في مجال أمن الشركات في بورغوارنير"، التي تقوم بتصنيع مكونات السيارات. ولم يتم الكشف رسميا عن حقائق أساسية للقضية بسبب السرية.