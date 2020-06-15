بومبيو غاضب ويطالب بإطلاق سراح المتهم بالتجسس في روسيا

وعبرت التغريدة عن غضب بومبيو معتبرا أن "المحاكمة كانت سرية، ودون أدلة علنية، ودون وجود شهود الدفاع".
وأضاف "لا تزال معاملة السلطات الروسية لبول مروعة، ونطالب بإطلاق سراحه على الفور".
Outraged by the decision today to convict Paul Whelan on the basis of a secret trial, with secret evidence, and without appropriate allowances for defense witnesses. Paul’s treatment by Russian authorities continues to be appalling, and we demand his immediate release.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 15, 2020
وكان السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، يتابع مجريات القضية، غير أنه لم يسمح له بحضور جلسات المحاكمة، وأعرب في وقت سابق بأنه "يشعر بخيبة أمل لأنه لم يسمح له مرة أخرى بحضور محاكمة بول ويلان"، الجندي الأمريكي السابق المتهم بالتجسس داخل روسيا.
وفي رد السلطات الروسية، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: إن "ويلان يتلقى رعاية طبية مؤهلة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية تتم بشكل صارم وفقاً للقانون، وامتثالاً لجميع القواعد الإجرائية المطلوبة".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الاتهامات الموجهة إلى الأمريكي بول ويلان، الذي حكمت عليه محكمة مدينة موسكو بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس، ثبتت صحتها في المحكمة.
هذا وحكمت محكمة مدينة موسكو، اليوم الاثنين، على المواطن الأمريكي بول ويلان بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس في روسيا.
وواجه ويلان تهمة تتراوح عقوبتها بالحبس بين 10 و20 عاماً، ولم يعترف المتهم بتهمته حتى الآن.
يذكر أن بول ويلان، يحمل أربع جنسيات - الأمريكية والبريطانية والإيرلندية والكندية.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن ويلان كان يزور روسيا بانتظام منذ عام 2007.
وذكر شقيقه أن "بول ويلان يعمل في مجال أمن الشركات في بورغوارنير"، التي تقوم بتصنيع مكونات السيارات. ولم يتم الكشف رسميا عن حقائق أساسية للقضية بسبب السرية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)