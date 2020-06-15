نتنياهو: توجد أمامنا فرصة تاريخية ونعمل حاليا على تحقيقها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن وجود فرصة تاريخية لفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي يهودا والسامرة، مؤكدا أنه يعمل حاليا على تحقيقها.

نشر نتنياهو تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" جاء فيها: "استقبلت ضباطا كبار سابقين عبروا عن دعمهم لي ولفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي يهودا والسامرة".

إستقبلت ضباطا كبار سابقين عبروا عن دعمهم لي ولفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي يهودا والسامرة وقلت:



توجد أمامنا فرصة تاريخية ونعمل حاليا على تحقيقها. أشكركم لدعمكم الكبير ويسرني بأن هناك ألف ضابط وآلاف المواطنين الآخرين الذين يريدون أن ينضموا إلى هذا الدعم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) June 15, 2020

​وأضاف قائلا: "توجد أمامنا فرصة تاريخية ونعمل حاليا على تحقيقها. أشكركم لدعمكم الكبير ويسرني بأن هناك ألف ضابط وآلاف المواطنين الآخرين الذين يريدون أن ينضموا إلى هذا الدعم".

واجتمع يوم أمس الأحد كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي ورئيس الكنيست ياريف ليفين مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، في مسعى للتوصل إلى آلية عمل متفق عليها لتنفيذ خطة الضم.

كما قال المصدر الإسرائيلي إن "دولا خليجية نقلت رسالة إلى البيت الأبيض مؤخرا جاء فيها أن إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للضم سيمس بالمساعي الأمريكية إلى حشد دعم هذه الدول لخطة السلام وسيؤدي الى تراجعها عن تأييد الخطة. كما أوضحت الدول الخليجية أن تنفيذ خطة الضم سيضع حدا للتقارب العلني بينها وبين إسرائيل واحتمال توقيع اتفاق عدم الاعتداء".

كان نتنياهو قد عبر بوقت سابق، عن ثقته في أن الولايات المتحدة "ستسمح لإسرائيل بالمضي قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث حدد موعد الأول من تموز/ يوليو لمناقشة بسط سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية وضم غور الأردن.