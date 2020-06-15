إيران تعلن قرب استئناف تصدير الغاز إلى تركيا

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أنه سيتم قريبا استئناف تصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى تركيا.

وقال ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في إسطنبول، "أشعر بالسرور لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا، وأشكر الحكومة التركية لجهودها التي بذلتها في هذا السياق حيث بإمكان الشعب والصناعة التركية الاستفادة من الغاز الإيراني في فصل الصيف"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

كما أشار إلى استئناف التبادل التجاري البري عبر الشاحنات بين البلدين أخيرا فضلا، عن التبادل السككي الذي كان قائما مع التزام التوصيات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وذكر ظريف أنه، خلال الاجتماعات، مع أوغلو تم "مناقشة فتح طرق التجارة بين البلدين، لكن مع الالتزام بما يوصي به المسؤولين عن الصحة في البلدين".

وأضاف "يجب أن تكون الأولوية لصحة المواطنين الأتراك والإيرانيين، ولم نتخذ قرار حتى الآن حول تاريخ الرحلات بعد انتهاء وباء (كوفيد-19)".