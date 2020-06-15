ترامب: ما فعلته في 4 سنوات يفوق ما فعله بايدن في 40 عاما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "إن ما فعلته خلال أربع سنوات، أكثر مما فعله بايدن في 40 عاما، بما في ذلك للأمريكيين من أصول أفريقية".

وتابع: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها".

وقال ترامب: "أظهر بايدن خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".

تأتي تدوينة ترامب، بعد تدوينة جو بايدن، التي قال فيها، أمس الأحد، إن بلاده تواجه واحدا من أكبر التحديات في تاريخها، وأن الرئيس الحالي دونالد ترامب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية، وأن الأمريكيين يريدون أن يكون لديهم قائدا في هذا الوقت.

ويعتبر بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، أن ترامب، الذي يأمل في الحصول على فترة رئاسية ثانية، لم يدر أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالصورة الصحيحة.

I’ve done more in less than 4 years than Biden’s done in more than 40 years, including for Black America. Biden has been a part of every failed decision for decades. Bad Trade Deals, Endless Wars, you name it, he has shown a complete lack of leadership. He’s weak & shot!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2020

ويواجه ترامب، الرئيس الجمهوري، انتقادات حادة من السيناتور جو بايدن، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.9 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها مليوني مصاب وأكثر من 115 ألف حالة وفاة.