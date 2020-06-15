وزير الصحة الإيراني ينفي استقالته

نفى وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن استقالته، مشيرا إلى أنه يقضي أغلب وقته في التخطيط للحد من إصابات فيروس كورونا.

وذكر نمكي، في حديث لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بشأن بعض الأقوال حول استقالته، أن "موضوع استقالتي لا صحة له، ولم أقدم أية استقالة إلى مجلس الوزراء".

وأوضح الوزير، عن سبب قلة مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء، "خلال الأيام الماضية قضيت أغلب وقتي لمتابعة مشكلات المحافظات، وقضيت أغلب الوقت في التخطيط من أجل الحد من عدد الإصابات والوقاية من عودة انتشار كورونا في هذه المحافظات".

وتابع "إن متابعة مشكلات المحافظات كان هو السبب لقلة مشاركتي في اجتماعات مجلس الوزراء".