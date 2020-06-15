والدة إيلون ماسك تكشف أسرار تربية طفل عبقري

كشفت عارضة الأزياء العالمية ماي ماسك، والدة رجل الأعمال الأمريكي، مؤسس شركة "تسلا" إيلون ماسك عن أسرار تربية الأطفال ليصبحوا عباقرة المستقبل.

وقالت ماسك خلال مقابلة أجرتها مع مجلة "فوربس" الأمريكية: "كنت أسمح لأطفالي بفعل كل شيء بمفردهم والقيام بالأمور على طريقتهم الخاصة".

وأشارت والدة إيلون ماسك إلى أنها لم تُجبر أبناءها يوما ما على دراسة تخصص معين، ولم تتحقق من أدائهم الواجبات المدرسية من عدمه، فقد كانت هذه مسؤوليتهم.

وأشارت ماسك إلى أنها قامت بتربية أطفالها حتى سن العاشرة، ثم انتقلوا للعيش مع والدهم حيث انغمسوا في عالم البرمجة.

واختتمت ماسك: "لطالما كنت أشعر بأن أطفالي سيكونوا في وضع أفضل لو عاشوا معي، لكنهم دائما كانوا يقولون بأن والدهم نادرا ما يتواجد في المنزل، وهذا يشعرهم بالاستقلالية والراحة".

يذكر أن إيلون ماسك هو الرئيس التنفيذي لشركات ثورية عملاقة مثل شركة تسلا للسيارات الكهربائية، و"سبيس إكس" لأبحاث الفضاء، و"بورينغ كومباني" التي تملك خططا لتقليل الازدحام داخل المدن بطرق غريبة من نوعها، ويعرف إيلون بحبه الشديد للعمل ونجاحه في غالبية المشاريع التي يؤسسها.