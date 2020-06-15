المكسيك تعلن استعدادها لبيع البنزين إلى فنزويلا لأسباب "إنسانية"

قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الاثنين، إن بلاده ستبيع البنزين إلى فنزويلا لأسباب "إنسانية" إذا طلبت ذلك.

وأضاف الرئيس، بحسب وكالة "رويترز"، "المكسيك بلد مستقل ذو سيادة... نحن نتخذ قراراتنا بأنفسنا ولا نخلطها بسياسات دول أخرى".

وكانت إيران قد أرسلت خمس ناقلات محملة بالوقود إلى فنزويلا، في مايو، أيار، على الرغم من انتقادات واشنطن للتجارة بين البلدين.

وتسعى الحكومة الأمريكية إلى خنق صادرات النفط الفنزويلية لحرمان حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو من مصدرها الرئيسي للإيرادات. وخفضت العقوبات القائمة صادرات فنزويلا بشكل حاد، لكن مادورو ما زال يحكم البلد العضو في منظمة أوبك.