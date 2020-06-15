قائد الجيش الإيراني: طائراتنا المسيرة صناعة وطنية وغير مرتبطة بالخارج

قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إن التوطين وعدم التبعية للأجانب من عناصر القوة في قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في جيش بلاده.

ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن موسوي أعرب عن أمله في تحقيق توجيهات قائد الثورة بالنظر لعدم وضع أية قيود في مجالات تطوير وتنمية سلاح الطائرات المسيرة في الجيش الايراني.

وأكد موسوي الأهمية الاستراتيجية للسلاح وقدرات وتنويع الطائرات المسيرة في تنفيذ مختلف المهمات.

وتفقد اللواء موسوي المجموعة 99 لسلاح المضادات الجوية التابعة للقوة البرية في الجيش، واطلع على جميع التجهيزات والمعدات المحدثة، بحسب الوكالة.

ووصف كوادر المجموعة بالمدافعين عن سماء الولاية والعين الساهرة للجيش وقوته البرية.