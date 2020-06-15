تسجيل
21:15 GMT15 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    غزة، قطاع غزة، فلسطين - قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمواقع تابعة لحركة حماس، 25 مارس/ آذار 2019

    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف البنية التحتية لحماس بعد إطلاق صواريخ

    © AFP 2020 / Mahmud Hams
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104002/07/1040020715_0:122:3204:1925_1200x675_80_0_0_8d23cda08191b7b6f0eee6dca2cb8027.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202006151045724398-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/

    ردت إسرائيل، اليوم الاثنين، بنيران الجو والدبابات على مواقع حماس بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بحسب ما أفاد الجيش.

    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    حماس تبعث رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل
    وحسب "أسوشيتد برس" جاءت التوترات بعد أن طالبت حركة حماس الحاكمة في غزة بالوحدة بين الفلسطينيين و"المقاومة" ضد الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

    وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس "على إسرائيل"، وهو أول عمل من نوعه منذ أكثر من شهر.

    وقال الجيش ان "الطائرات استهدفت البنية التحتية لحماس" في جنوب غزة و"الدبابات استهدفت مواقعها العسكرية".

    وأكدت مصادر أمنية فلسطينية إصابة أهداف حماس.

    وقال صلاح البردويل المسؤول البارز في حماس في وقت سابق اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي "ندعو إلى مواجهة مشروع الضم بمقاومة بكل أشكاله".

    وقال البردويل "ندعو شعبنا إلى تحويل هذه المشقة إلى فرصة لإعادة المشروع الفلسطيني إلى مساره".

    يهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بدء عملية ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن اعتبارًا من 1 يوليو/ تموز، كجزء من مبادرة سلام أمريكية.

    ولا تزال الانقسامات عميقة بين الحركة الإسلامية حماس والسلطة الفلسطينية، ومقرها مدينة رام الله بالضفة الغربية، لكن البردويل دعا إلى "اتحاد الطبقة السياسية".

    وقال "من واجب كل مواطن فلسطيني حر أن يقف ضد هذا العدوان الصارخ على أرضنا".

    ودعا البردويل إلى لقاء بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، يضم مختلف الجماعات الفلسطينية الأخرى.

    سيطرت حماس على غزة عام 2007، بعد الإطاحة بقوات الرئيس محمود عباس في حرب أهلية بين الفلسطينيين.

    وتعارض كل من السلطة الفلسطينية وحماس الضم في الضفة الغربية، التي تشكل جزءًا من خطة سلام مثيرة للجدل كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني.

    تمهد المبادرة الطريق لإنشاء دولة فلسطينية في نهاية المطاف، ولكن على أراضٍ محدودة وبدون مطالب فلسطينية رئيسية مثل عاصمة في القدس الشرقية.

    وقوبلت نية إسرائيل بالمضي قدما في الضم مع تحذيرات من الأمم المتحدة بأن مثل هذه الخطوة من المرجح أن تثير العنف.

    انظر أيضا:

    حماس تبعث رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل
    حماس ترد على تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن
    جدار إسرائيلي ذكي على الحدود مع قطاع غزة... لماذا وهل يزيد من التوتر مع حماس؟
    الكلمات الدلالية:
    صواريخ, إسرائيل, فلسطين, حماس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الطاقم النسائي لزورق الدورية «إر-834» التابع لأسطول البحر الأسود
    في هذا الزورق نساء فقط...أول طاقم نسائي في أسطول البحر الأسود
    إقامة هضبة ترامب في الجولان
    "هضبة ترامب" تقضي على فرص الاستقرار في الجولان
    إنفوجراف
    أطفال في سوق العمل حول العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك