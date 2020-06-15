"لا يريد ترامب أن يقرأه أحد"... مستشار الأمن القومي السابق يستعد لنشر كتاب جديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون سيخالف القانون إذا وجد كتابا ألفه طريقه للنشر.

وحسب "رويترز" أضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض إن أي محادثات أجرياها كانت سرية

وذكر وزير العدل وليام بار، في حديثه في المؤتمر نفسه، أن بولتون لم يكمل العملية اللازمة لنشر كتابه وأن الوزارة تحاول حمله على حذف المعلومات السرية.

ومن المقرر نشر كتاب (ذا روم وير إت هابند: إيه وايت هاوس ميموار) لبولتون في 23 يونيو/ حزيران.

وذكرت دار نشر سايمون آند شوستر في بيان صحفي يوم الجمعة أن كتاب بولتون يقدم شهادة مطلعة عن "عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة" للرئيس دونالد ترامب.

وقالت الدار إن الكتاب يسرد بالتفصيل معاملات ترامب مع الصين وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأضافت "هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه".

BREAKING: President Trump, AG Barr respond to John Bolton's book: "Maybe he’s not telling the truth, he’s been known not to tell the truth -- a lot."



pic.twitter.com/GaOaGV5WKb — Save The Democracy (BLM)🌊🌈🌊🍥 (@DemocracyInn) June 15, 2020

ومضت تقول "ما شهده بولتون أثار دهشته.. رئيس همه الوحيد هو انتخابه لفترة جديدة، حتى لو كان ذلك يعني تعريض الأمة للخطر أو إضعافها".

وفقا للناشر، يقول بولتون في كتابه "على أن أقدح زناد فكري لتحديد أي قرار مهم اتخذه ترامب خلال فترة خدمتي من دون أن يكون خاضعا لحسابات إعادة انتخابه".

وأقال ترامب بولتون في سبتمبر/ أيلول في ظل خلافات حادة حول مجموعة واسعة من تحديات السياسة الخارجية.

وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب خلال 519 يوما. وكان بولتون، وهو مراقب دقيق يحرص على تدوين الملاحظات، شاهدا على عدد من اجتماعات السياسة الخارجية المهمة.