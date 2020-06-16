شنغهاي تخضع جميع القادمين من مناطق متوسطة وشديدة الخطورة لحجر صحي

أعلن مسؤول بمدينة شنغهاي الصينية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات قررت وضع جميع الأشخاص القادمين إلى المدينة، من مناطق تراوحت بين متوسطة وشديدة الخطورة فيما يتعلق بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-1، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مدير لجنة الصحة في شنغهاي، وو جينجلي، وقال خلال مؤتمره الصحفي: إن " الأفراد القادمين إلى المدينة من مناطق شديدة الخطورة سيتم وضعهم في الحجر الصحي المركزي".

وبدأت العاصمة الصينية إجراء اختبارات واسعة النطاق للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بعد تفشي جديد في المدينة أثار تحذيرات من السفر في جميع أنحاء البلاد وسط مخاوف من عودة الوباء.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتل، لكن بعض هذه الدول بدأت تخفيف هذه الاجراءات تدريجيا مع تراجع حدة انتشار الوباء فيها، فأعادت فتح بعض الأماكن العامة وسمحت بالتنقل بين مدنها، حتى أن بعض الدول أعادت فتح الطيران الخارجي من وإلى عدد محدد من المطارات حول العالم.