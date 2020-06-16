وفاة والد النائبة الأمريكية إلهان عمر بسبب مضاعفات كورونا

أعلنت النائبة في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، اليوم الثلاثاء، وفاة والدها نور عمر محمد جراء مضاعفات مرض "كوفيد-19".

وكتبت إلهان عمر، النائبة من أصل صومالي، على صفحتها "تويتر"، "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، وعبرت عن حزنها وألمها لوداع والدها.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



Surely we belong to God and to him shall we return.



It is with tremendous sadness and pain to say goodbye to my father, Nur Omar Mohamed. No words can describe what he meant to me and all who knew and loved him. pic.twitter.com/gb7q0gMXG2 — Ilhan Omar (@IlhanMN) June 16, 2020

وتوفي عمر محمد يوم أمس الاثنين، كما طلبت إلهان عمر الخصوصية، ولم تشارك أي معلومات عن وضع والدها الصحي.

ودخل والد إلهان عمر في غيبوبة منذ 9 أيام في مركز هينيبين الطبي في ولاية مينيسوتا لإصابته بفيروس كورونا.

وسبق أن نقلت صحف محلية، أن نور عمر محمد البالغ من العمر 67 عاماً في حالة خطرة، وأشارت إلى أن صحراء، شقيقة إلهان، قد قدمت من كينيا لتكون بجانب والدها.

وتعد إلهان عمر واحدة من أول امرأتين مسلمتين تحصل على مقعدها في الكونغرس في يناير/كانون الثاني2019.