بعد 24 يوما دون إصابات... كورونا يصدم نيوزيلندا

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد قادمتين من المملكة المتحدة.

وبهذا الإعلان، انتهت فترة استمرت لمدة 24 يوما دون اكتشاف أي حالات جديدة في البلاد، بحسب صحيفة "الغارديان".

نيوزيلندا رفعت جميع القيود الاجتماعية والاقتصادية باستثناء الضوابط على الحدود الأسبوع الماضي، وتعد من أوائل الدول التي عادت للحياة الطبيعية.

وحذرت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، من ظهور حالات جديدة في المستقبل مع عودة الحياة لطبيعتها.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان، إلى أن الحالتين الجديدتين لشخصين وصلا في الآونة الأخيرة من المملكة المتحدة.

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن 22 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.