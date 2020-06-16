استقرار الحالة الصحية لزوجة الرئيس الأوكراني عقب إصابتها بكورونا

قالت الخدمة الصحفية لمكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "إيلينا" التي أصيبت بفيروس كورونا، تم إدخالها إلى المستشفى وحالتها مستقرة.

وأضاف المكتب الصحفي "أُدخلت زوجة رئيس أوكرانيا ، إيلينا زيلينسكايا، إلى المستشفى في كييف، الأسبوع الماضي، وبعد الفحص تبين أن السيدة الأولى مصابة بفيروس كورونا، ولا تحتاج حاليا إلى دعم الأوكسجين فحالتها مستقرة".

وأكد المكتب الصحفي سلبية نتيجة الفحص المخبري للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأطفال.

ووفقا لمعطيات المكتب الصحفي، التزمت زيلينسكايا خلال اجتماعات العمل في المنزل بقواعد الحجر الصحي وتوصيات وزارة الصحة.

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق، أنه يريد أن يصاب بفيروس كورونا المستجد، لكي يثبت للمواطنين بأن هذا الفيروس ليس طاعونا.