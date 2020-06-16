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    سر خلطة أعشاب سحرية تؤكد الهند أنها تعالج "كورونا"

    © REUTERS / DANISH SIDDIQUI
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (7)
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    كشفت تقارير صحفية هندية عديدة بدء شركة "رامديف ‏باتانجالي" للأدوية في تصنيع عقار مكون من خلطة أعشاب طبيعية ‏يمكنها المساعدة في مواجهة كورونا.‏

    وأطلقت الشركة على عقارها المخصص لمكافحة "كوفيد 19" اسم "كورونيل ‏باتانجالي".‏

    ونقل موقع "تايمز نيوز ناو" عن أتشاريا بالكريشنوجا، الرئيس ‏التنفيذي للشركة الهندية، قوله إن تلك الخلطة السحرية يمكنها أن ‏تساعد بصورة كبيرة في تقوية الجسم ومنع إصابته بأي عدوى ‏فيروسية وأبرزها عدوى الفيروسات التاجية ومنها "كوفيد 19".‏

    أصغر امرأة في العالم، جيوتي أمجي، ترتدي كمامة طبية وتحي شرطي في ناجبور 13 أبريل 2020، في إطار الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (اوفيد-19) في الهند
    © AFP 2020 / Str
    الهند تعتمد علاجا بالأعشاب الطبيعية لتقوية المناعة ومواجهة "كورونا"... تلك تفاصيله

    وأثبتت التجارب السريرية التي أجرتها الشركة الهندية فعالية العقار ‏في علاج مرضى كورونا في فترة من 5 إلى 14 يوما.‏

    وأظهر كل من تعاطى علاج "كورونيل" نسبة شفاء وصلت إلى100 %، ولم تظهر أي أعراض جانبية على أي مريض.‏

    سر الخلطة

    وتحدث الموقع عن سر علاج كورونيل السحري وفعاليته الكبيرة ‏ونجاحه الفعال، في أنه مستوى من طب "الأيورفيدا" التقليدي ‏الهندي.‏

    أما عن مكونات خلطة الأعشاب السحرية، فقالت الشركة إنها ‏مكونة من نسب معينة مدروسة من خليط أعشاب أشواغاندا، ‏وجيلوي، والريحان، تم تصنيعه في هيئة أقراص.‏

    وينصح الخبراء بتناول مرضى كورونا هذا العلاج مرتين يوميا صباحا ‏ومساء.‏

    وعن العلاج قال بالكريشنوجا: "منذ تفشي فيروس كورونا ‏المستجد، قمنا بتعيين فريق من الخبراء، وأجرينا محاكاة وتم تحديد ‏المركبات التي يمكن أن تحارب الفيروس وتوقف انتشاره في ‏الجسم".‏

    وتابع بقوله "أجرينا عدد من التجارب السريرية على مئات المرضى ‏المؤكد إصابتهم بكورونا، وحصلنا على نتائج إيجابية بنسبة ‏‏100 %".‏

    وأوضح بقوله "لا نتحدث هنا عن علاج لتعزيز المناعة، بل ‏نتحدث عن علاج لكورونا".‏

    تجارب

    وحصل بالفعل علاج "كورونيل" على موافقة الجهات الصحية ‏المنظمة الأسبوع الماضي، وتستعد الشركة لطرحه رسميا في ‏الأسواق.‏

    وأشار الخبراء إلى أنه سيتم إجراء تجارب سريرية إضافية خلال ‏الفترة المقبلة، وسيتم التوصل إلى مزيد من الأدلة والبيانات حول ‏العلاج.‏

    وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على العلاج من قبل حكومة ولاية ‏ماهاراشترا، لاستخدامه على عموم السكان كوسيلة وقائية ضد ‏‏"كوفيد 19"، بالإضافة إلى أنه يمكنه تعزيز المناعة وعلاج ‏الأعراض الخطيرة لفيروس كورونا المستجد.‏

    وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد سلط الضوء في تصريحات سابقة على فوائد الأيروفيدا، وحث الناس على ضرورة إلقاء نظرة على بروتوكول وزارة الصحة للبقاء بصحة جيدة عن طريق اتباعها، مضيفة: "الصحة الجيدة هي نذير السعادة".

    ويعد طب الأيورفيدا هو أحد أقدم الأنظمة الطبيعة في العالم وفي الهند، هو نظام حياة صحي استخدمه الناس في الهند لأكثر من 5 آلاف عام، وتعتمد الأيورفيدا على أن يتمتع الشخص بالصحة الجيدة والوقاية والعلاج من المرض من خلال ممارسات نمط الحياة التقليدية التي لا تعتمد على العقاقير الكيميائية أو وسائل الرفاهية الحديثة.

    وتستخدم الأيروفيدا أدوات تقليدية مثل التدليك، والتأمل، واليوغا، والوجبات الغذائية الصحية، والعلاجات العشبية.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (7)

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    الكلمات الدلالية:
    علاج جديد, العلاج, علاجات, علاج, الأعشاب الطبيعية, أعشاب نباتية, طب الأعشاب, فيروس كورونا
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