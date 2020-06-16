السلطات الصينية تحذر: وضع تفشي فيروس كورونا خطير جدا

اعتبرت السلطات في بكين، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الوبائي في العاصمة الصينية "خطير جدا" في الوقت الراهن مع تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أسبوع، عقب عودة مفاجئة لتفشي الوباء.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع "عن كثب" الوضع في بكين، وأنها قد ترسل خبراء إضافيين خلال أيام.

وقال الناطق باسم رئيس بلدية بكين تشو هيجيان، إن العاصمة الصينية "تخوض سباقا مع الزمن في مواجهة الفيروس"، مضيفا أن العاصمة "يجب أن تؤخر الإجراءات الأكثر حزما وتشددا".

وزادت المدينة التي يعيش فيها 21 مليون نسمة من عدد الفحوص التي يتم إجراؤها للكشف عن تفشي وباء "كوفيد-19" إلى أكثر من 90 ألف شخص يوميا.

وأعلنت سلطات بكين صباح اليوم الثلاثاء، عن 27 إصابة إضافية خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الحالات المسجلة خلال آخر خمسة أيام إلى 106.

وعاد فيروس كورونا للتفشي مجددا، بعدما كانت البلاد التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى، قد أعلنت القضاء عليه بشكل عملي في الأشهر الماضية.

وتشير الأرقام الرسمية في الصين حتى الآن، إلى 83 ألف و221 إصابة بينها 4634 حالة وفاة.