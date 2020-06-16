اشتباكات بين الجيشين الهندي والصيني وسقوط قتلى في منطقة لادخ المتنازع عليها

أعلن الجيش الهندي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين اثنين في اشتباكات مع قوات من الجيش الصيني على الحدود بين البلدين في منطقة لادخ، مشيرا إلى أن مسؤولين من الجيشين يتباحثون الآن لتهدئة الوضع.

وذكر بيان صادر عن الجيش الهندي إنه "خلال عملية خفض التصعيد القائمة في قرية غالوان اندلعت مواجهات عنيفة ليل أمس أسفرت عن سقوط ضحايا، الخسائر في الجانب الهندي شملت مقتل ضابط واثنين من الجنود".

وأضاف البيان إن "مسؤولين من الجانبين الآن يتباحثون في قرية غالوان لتهدئة الموقف".

وفي وقت سابق حصلت مناوشات بين حرس الحدود الصيني والهندي ونتيجة لذلك ولأول مرة تم اعتقال جنود من الجيش الهندي، ثم بعد ذلك جرى إطلاق سراحهم، وحدث ذلك بعد مشاجرة بالأيدي بين جنود البلدين.

ودفعت الهند والصين بعدد من الوحدات البديلة إلى لاداخ إلى خط السيطرة الفعلية، على الحدود البديلة بين البلدين، عقب اشتباكات في منطقة البحيرة الجبلية العالية بانغونغ تسو في 5-6 أيار/ مايو. وأفادت وسائل الإعلام الهندية بأن الجيش الصيني أقام عدة خيام بالقرب من نهر جالفان وبدأ أعمال البناء.