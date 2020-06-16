المشاهد الأولى لتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين... صور وفيديو

وسمع دوي انفجار كبير، اليوم الثلاثاء، وتصاعدت الأدخنة في منطقة كيسون في كوريا الشمالية، وبحسب الوكالة فقد فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال بين الكوريتين، الواقع في الحدود الشمالية.

ومن جانبها، أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم، سماع دوي انفجارات وتصاعد للأدخنة في منطقة كايسونغ في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر عسكري قوله، إن القوات العسكرية الكورية الجنوبية تتحقق الآن مما إذا كان ذلك مرتبط بقصف مكتب الارتباط المشترك بين الشمال والجنوب والذي يقع في مجمع كايسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية .

وذكرت وسائل إعلام حكومية، في وقت سابق، أن جيش كوريا الشمالية على استعداد لاتخاذ إجراء إذا مضت الجماعات المنشقة قدما في حملتها لإرسال منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية، في أحدث تهديد باتخاذ إجراءات انتقامية.

ويذكر أن كيم يو جونغ، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، نوهت في وقت سابق إلى أن كوريا الشمالية "ستدمر" مكتب الاتصالات المشترك في المستقبل القريب.

وكانت كوريا الشمالية قد وجهت عدة إنذارات للجنوب في الأيام الأخيرة وهددت بتدمير مكتب الاتصال الذي أنشئ عام 2018، على خلفية إطلاق بالونات دعائية من كوريا الجنوبية باتجاه الشمال.