فيديو أثار ضجة... هل تحدث أردوغان فعلا بهذا الشكل مع السيسي؟

أعاد الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع مصور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقولون إنه يتحدث فيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بلغة "انهزام وضعف".

لكن وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، نشرت الفيديو وقالت "إنه غير صحيح وإن الترجمة لا تمت بصلة لكلام الرئيس التركي عن نظيره المصري".

وجاء على لسان أردوغان، بحسب الترجمة التي قالت "الأناضول" إنها "زائفة"، قوله: "كنت أتحدث إلى السيسي وقلت له أنا أعلم أنه يمكنك محاربة الجيش التركي، ورد السيسي: لا تقلق".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 16, 2020

لكن الوكالة التركية قالت إن الفيديو مجتزأ من حديث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مارس/ آذار الماضي في ذكرى معركة "جناق قلعة"، انتهت هذه المعركة التاريخية بانتصار الجيش العثماني على قوات التحالف بقيادة الإمبراطورية البريطانية.