سيارة تدخل بسرعة فائقة بين محتجين عرب وشيشان في فرنسا وتنقلب... فيديو

دخلت سيارة مسرعة بين محتجين عرب وشيشان قبل أن تنقلب في مدينة ديجون الفرنسية وسط اشتباكات بين المحتجين.

وتظهر اللقطات دخول سيارة مسرعة بين محتجين من الجالية الشيشانية بسرعة كبيرة لتنقلب بعد تخطيها الحشود بمسافة قصيرة.

Here's a better angle for the ongoing battle between algerians and chechen gangs in #dijon (france)

Looks like an ction movie lol pic.twitter.com/vfL9SCOAvg — 🇩🇿 𝓡𝓪𝔂𝓪𝓷𝓮 (@asabove_asbelow) June 15, 2020

وتشهد مدينة ديجون منذ أيام حالات عنف بين الجاليتين الشيشانية والمغربية على خلفية الاعتداء على مراهق شيشاني في المدينة.

وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، هاجم نحو 100 شخص من الجالية الشيشانية مسلحين بالسكاكين ومضارب البيسبول وغيرها من الأسلحة، ليلة الجمعة الماضية، مناطق تواجد المغاربة.

Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon . pic.twitter.com/ZOXy7mkYQ5 — al chechnya (@Alchechnya) June 13, 2020

وفرقت الشرطة المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع، وبحسب صحيفة "نيوز فورنت" أصيب نحو 11 شخصا في الاحتجاجات.

وتسببت الأحداث باختناقات مرورية في المدينة بسبب عمليات تفتيش الشرطة لجميع السيارات، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات التي نظمتها الجالية الشيشانية.