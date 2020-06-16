الناتو: روسيا يجب أن تنخرط في اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية ولا نريد حربا باردة معها

جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، دعوته لكل من روسيا والصين للانخراط في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا أن الحلف لا يريد الدخول في حرب باردة مع موسكو.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "نحن سنجدد دعوتنا للصين وروسيا للانخراط في اتفاقيات الأسلحة النووية".

وتابع "سنناقش أفعال روسيا التي تزيد من أسلحتها النووية وعدم التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى"، مضيفًا "لا ننوي حشد أسلحة نووية في أوروبا ردًا على أفعال روسيا".

واستطرد "نحن نرى تطورات مقلقة من روسيا لإعادة نشر الصواريخ النووية في أوروبا، وهو اختراق للاتفاق الدولي ورأينا نشر صواريخ مختلفة وهذا يقلقنا"، مؤكدًا "نحن لا نريد أن نعود إلى حرب باردة مع روسيا، وعلينا أن نخوض حوارا مع موسكو".