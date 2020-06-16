إيران تكشف لأول مرة عن فخاخ أمريكية للناقلات التي ذهبت إلى فنزويلا

كشف رئيس الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري عن محاولات أمريكية لنصب العديد من الفخاخ لناقلات البنزين التي ذهبت إلى فنزويلا مؤخرا.

وقال النائب عن أهالي محلات (وسط إيران) في مجلس الشورى الإسلامي علي رضا سليمي، في تصريح لمراسل فارس، إن اللواء باقري كشف عن تلك المحاولات خلال اجتماع مغلق للنواب اليوم الثلاثاء، وذلك في تقرير مقدم إلى النواب عن القدرات الدفاعية للبلاد.

وتضمنت تلك الفخاخ منح الرشاوى وإطلاق التهديدات بتحويل المسار والسيطرة عليها لكن جميعها باءت بالفشل، وفقا لوكالة فارس.

وأضاف سليمي أن اللواء باقري قال في هذا الاجتماع "إننا في معظم الحالات نتبوأ الدور الأول في المجال الدفاعي على صعيد المنطقة، وفي بعض الحالات نحن من بين البلدان الأولى أو الثانية على الصعيد العالمي".

وتابع عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان "أثناء إرسال ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا، خططت أمريكا أولاً لمنح رشاوى ثم هددت القبطان والكادر الملاحي لكن محاولاتها باءت بالفشل".

وأشار سليمي إلى أن رئيس أركان القوات المسلحة ذكر أن عددًا من السفن الحربية الأمريكية في المحيط الأطلسي هددت بتأجيج التوترات لكن الأمريكيين فشلوا في تحقيق أهدافهم بفضل إدارة الأوضاع بشكل جيد من قبل الكوادر الملاحية للناقلات.