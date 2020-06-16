خبراء في الأمم المتحدة يدينون الخطة الإسرائيلية ويصفونها بـ"الانتهاك الخطير"

أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن استيائهم من دعم الولايات المتحدة لخطة الضم الإسرائيلية التي تستهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية إلى إسرائيل.

وطالب الخبراء المستقلون دولا أخرى التحرك بفاعلية لمعارضة الخطة.

أكد ما يقرب من 50 خبيرا مستقلا، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن خطة إسرائيل لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة "تنتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة"، بحسب "رويترز".

وعبر الخبراء عن استيائهم من دعم الولايات المتحدة لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "غير القانونية" لفرض السيادة من خلال ضم فعلي لأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال البيان "ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول".