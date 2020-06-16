إيران: ندعم الحكومة الشرعية في ليبيا وهي قادرة على إنهاء الحرب

قالت إيران إنها تتشارك وجهات نظر مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة الليبية، معربة عن دعمها لحكومة الوفاق الوطني.

طهران، 15 يونيو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الاثنين: "نسعى لأن يكون هناك حل سياسي للأزمة الليبية تنهي الحرب الأهلية".

وأضاف "ندعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وهي قادرة على إنهاء الحرب الدائرة. لدينا وجهات مشتركة مع الجانب التركي بشان سبل إنهاء الأزمة في ليبيا واليمن".

وغادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صباح اليوم الثلاثاء، إسطنبول بعد زيارة إلى تركيا بدأها أول أمس الأحد، متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، إن ظريف أجرى مباحثات مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

وتدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس وقد عززت وجودها في ليبيا بالمساعدة في صد هجوم شنه على طرابلس الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يلقى دعما من الإمارات ومصر وروسيا.