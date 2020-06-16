إصابة رجل بالرصاص خلال احتجاج عند تمثال تاريخي في مدينة أمريكية

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن رجلا أصيب بالرصاص خلال احتجاج قرب متحف في وسط مدينة ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو، حيث وردت تقارير عن أن المتظاهرين حاولوا تحطيم تمثال لأحد الفاتحين الإسبان من القرن السادس عشر.

وذكرت شرطة المدينة على تويتر "ورد تقرير عن أن المصاب في حالة حرجة لكن مستقرة"، مشيرة إلى أن الواقعة انتهت.

وقالت صحيفة "ألباكركي جورنال" إن إطلاق النار وقع خلال اشتباك، أمس الاثنين، بين محتجين حاولوا إسقاط تمثال خوان دي أونيتي والعديد من الأفراد المسلحين المنتمين لجماعة أهلية تدعى حرس نيو مكسيكو المدني.

Message from APD Chief Michael Geier: “We are receiving reports about vigilante groups possibly instigating this violence. If this is true will be holding them accountable to the fullest extent of the law, including federal hate group designation and prosecution.” — Albuquerque Police Department (@ABQPOLICE) June 16, 2020

​وقال مايكل جير، قائد شرطة ألباكركي، في بيان، إن الشرطة تتلقى بلاغات عن احتمال تورط بعض أفراد لجان الأمن الأهلية في التحريض على العنف.

وأضافت تغريدة شرطة المدينة أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يساعد محققيها من قسم الجرائم العنيفة الذين يستجوبون بعض الأفراد.

وقالت "الشرطة استخدمت مواد كيماوية مهيجة وقنابل صوت لحماية أفرادها والقبض على الضالعين في إطلاق النار. أمكن انتزاع أسلحة الأفراد واحتجازهم للاستجواب".