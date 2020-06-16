بطول 6 أمتار... نصب تذكاري تكريما لأطباء مواجهة "كورونا" في هذا البلد

رفع الستار، اليوم الثلاثاء، عن نصب تذكاري تكريماً للأطباء الذين كافحوا "كوفيد-19" في لاتفيا، وذلك أمام مبنى متحف لاتفيا الوطني للفنون، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

ريغا - سبوتنيك. وأطلق على النصب التذكاري اسم "الأطباء للعالم".

وقال النحات اللاتفي أيغارس بيكشي، صاحب العمل للصحفيين: "سمحت لنا جائحة "كوفيد-19" أن ندرك مدى أهمية الأطباء للمجتمع، وكم أنهم لا يحصلون على تقييمهم الذي يستحقونه في الحياة اليومية".

وأشار إلى أنه قام عمداً بإنشاء النصب بحجم مثير للدهشة بطول 6 أمتار لإظهار أن الأشخاص عندما يتعرضون لمشاكل صحية يشبهون الأطفال الذين يعتمدون على رعاية ومعرفة الأطباء. وأوضح بيكشي أن فكرة إنشاء التمثيل كانت مبادرة اجتماعية.