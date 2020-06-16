روحاني يكشف عن مفاوضات "متعددة الأطراف" تجريها بلاده

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن مفاوضات تجريها بلاده لتحرير مستحقات إيران بالعملة الأجنبية في الخارج.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية اليوم الثلاثاء: "مسؤولو السياسة الخارجية والبنك المركزي يعملون عن طريق مفاوضات متعددة الأطراف، على تحرير مستحقات إيران بالعملة الأجنبية في الخارج".

وأضاف روحاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "هذا الإجراء يستهدف صيانة سوق صرف العملة في إيران من أي تذبذب محتمل".

وأكد أن "إدارة سوق رأس المال وتوفير العملة الصعبة لتغطية احتياجات البلاد من الأولويات الاقتصادية للبلاد حتى 20 مارس/آذار2021".

وأعلن روحاني في تصريحات سابقة له نمو الإنتاج في بلاده بنسبة من 10 إلى 12%، قياسا للعام الماضي.

وقال إن "الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي شهد نموا بنسبة 10 إلى 12 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام الإيراني الجاري قياسا بنفس الفترة من العام الماضي".

وتابع "ما يبعث على الارتياح هو أن الإنتاج يمضي إلى الأمام بديمومة وحركة إلى جانب الصادرات التي تحتل اليوم مستوى جيدا".