تقارير: إسرائيل تتعاقد مع شركة أمريكية لتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا

تعاقدت وزارة الصحة الإسرائيلية مع شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" لتوفير اللقاح الذي تطوره الشركة كتطعيم ضد فيروس كورونا ولم يتضح بعد حجم الصفقة، وذلك بحسب تقارير إسرائيلية.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تبدأ بعد حوالي أسبوعين المرحلة الثالثة والأخيرة من اختبار اللقاح، وإذا تكللت هذه المرحلة بالنجاح فستستطيع الشركة إنتاجه بالجملة.

وكانت شركة "موديرنا" الأمريكية قد أعلنت نجاح المرحلتين الأولى والثانية من اختبار اللقاح.

وأوضحت الشركة أنه تم اختباره على 45 متطوعا أمريكيا حيث تبين أنه لم يلحق أضرارا بصحتهم.

كما أنه أوجد مضادات للفيروس في أجسام المتطوعين، وأنه يحول دون دخول الفيروس الفتاك لخلايا الجسم ويتيح لجهاز المناعة تدمير الفيروسات دون أن تسبب المرض.