600 ألف بريطاني يفقدون عملهم بسبب كورونا

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية "أي إن إس"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 600 ألف من سكان بريطانيا فقدوا وظائفهم خلال القيود المفروضة منذ 23 آذار/ مارس، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وذكر المكتب اليوم الثلاثاء أن:

نمو أجور العمال خلال هذه الفترة تباطأ، وأن الأجور انخفضت بشكل أساسي في المجالات الأكثر تضررا من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد. وهذا ينطبق على قطاعي الخدمات الفندقية والتغذية الاجتماعية، كما وشهد شهر أيار/ مايو، انخفاضاً حاداً في عدد الوظائف الشاغرة، إذ بلغ العدد الإجمالي للمواطنين العاطلين عن العمل في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 612 ألف شخص.

ووفقًا لـ"أي إن إس" حافظت نسبة البطالة في بريطانيا خلال شباط/ فبراير- نيسان/ أبريل 2020 على مستوى كانون الثاني/يناير- آذار/ مارس، عند 3.9 في المئة مقابل 4.7 في المئة المتوقعة. ومنذ عام كان مستوى البطالة في البلاد 3.8 في المئة.