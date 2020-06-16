أطباء يحتجون ويطالبون برفع أجورهم في جميع أنحاء فرنسا... فيديو وصور

طالب موظفو المستشفيات في أنحاء مختلفة من فرنسا، اليوم الثلاثاء، بتحسين الرواتب، وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في باريس.

واحتشد متظاهرون أمام النصب التذكاري إنفاليدز في باريس، كما شارك مئات من عمال المستشفيات في مسيرة جنوب مدينة مرسيليا وفي مدينة

مونبلييه ومتز وغيرها.

وتنظم معظم الاحتجاجات أمام المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، كما أعلن عمال الرعاية المنزلية وجمعيات المتقاعدين إنهم سينضمون إلى الاحتجاجات.

وبدأ منظمو الاحتجاج بانتقاد سياسة حكومة "التقشف"، حتى قبل أزمة كورونا، وقالوا إنها قلصت الموارد إلى عظام عارية. وطالبوا زيادة الرواتب ووقف إغلاق المستشفيات وتخفيض أجور الخدمات، بحسب ما نقلته "أسوشيتد بريس".

Protests in #Paris , France turn violent : Antifa thugs attacked police with projectiles and overturned at least 1 vehicle and attacked a buspic.twitter.com/F8WGg3JZQv — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) June 16, 2020

وتتفاوض الحكومة مع الممثلين في قطاع الرعاية الصحية بعد أن وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإصلاحات.

© Sputnik . مظاهرات الأطباء يطالبون بتحسين شروط العمل في باريس، فرنسا 16 يونيو 2020

وأعطى ماكرون أمرا، في مارس/آذار، ببناء مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا، وتم نقل المرضى والأطباء إلى المبنى بواسطة الطائرات العسكرية والقطارات العالية السرعة.

© Sputnik . مظاهرات الأطباء يطالبون بتحسين شروط العمل في باريس، فرنسا 16 يونيو 2020

وانتشرت الإضرابات والاحتجاجات بين عمال غرفة الطوارئ، العام الماضي، طالبوا خلالها بمزيد من التوظيف والتمويل بعد سنوات من فقدان الوظائف.