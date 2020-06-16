أطباء يحتجون ويطالبون برفع أجورهم في جميع أنحاء فرنسا... فيديو وصور

واحتشد متظاهرون أمام النصب التذكاري إنفاليدز في باريس، كما شارك مئات من عمال المستشفيات في مسيرة جنوب مدينة مرسيليا وفي مدينة
مونبلييه ومتز وغيرها.
وتنظم معظم الاحتجاجات أمام المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، كما أعلن عمال الرعاية المنزلية وجمعيات المتقاعدين إنهم سينضمون إلى الاحتجاجات.
In #France, the police throw tear gas at a large and peaceful protest of #healthworkers. Another case of abusive use for @amnesty map?
CC @samdubberley#16juin #droitdemanifester #soignants #ViolencesPolicières #RightToProtest https://t.co/PbJ400PMty
— Anne-Sophie Simpere (@asimpere) June 16, 2020
وبدأ منظمو الاحتجاج بانتقاد سياسة حكومة "التقشف"، حتى قبل أزمة كورونا، وقالوا إنها قلصت الموارد إلى عظام عارية. وطالبوا زيادة الرواتب ووقف إغلاق المستشفيات وتخفيض أجور الخدمات، بحسب ما نقلته "أسوشيتد بريس".
Protests in #Paris , France turn violent : Antifa thugs attacked police with projectiles and overturned at least 1 vehicle and attacked a buspic.twitter.com/F8WGg3JZQv
— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) June 16, 2020
وتتفاوض الحكومة مع الممثلين في قطاع الرعاية الصحية بعد أن وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإصلاحات.
وأعطى ماكرون أمرا، في مارس/آذار، ببناء مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا، وتم نقل المرضى والأطباء إلى المبنى بواسطة الطائرات العسكرية والقطارات العالية السرعة.
وانتشرت الإضرابات والاحتجاجات بين عمال غرفة الطوارئ، العام الماضي، طالبوا خلالها بمزيد من التوظيف والتمويل بعد سنوات من فقدان الوظائف.
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