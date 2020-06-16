ميركل تبحث مع أردوغان الوضع في ليبيا وشرق المتوسط

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت محادثة هاتفية بالفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحثت فيها الوضع في ليبيا وفي شرق البحر المتوسط.

وأضاف أن "ميركل وأردوغان اتفقا على ضرورة تعزيز عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي في ليبيا"، وفقا لـ"رويترز".

وفي وقت سابق، دعت مصر إلى وقف إطلاق النار في إطار مبادرة تقترح أيضا مجلس قيادة منتخبا لليبيا، ومن أبرز بنود " إعلان القاهرة " لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من الـ 8 من حزيران/يونيو 2020.

ورحبت روسيا والإمارات بالخطة، بينما قالت ألمانيا إن المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة أساسية لعملية السلام.

لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو رفض الاقتراح، ووصفه بأنه محاولة لإنقاذ حفتر بعد الخسائر التي مني بها في أرض المعركة.

ودعا الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، في وقت سابق هذا الشهر، الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية إلى وقف شامل لكل العمليات العسكرية، مشيرين إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يضمن اتفاقاً سياسياً شاملاً وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

وشهدت المعارك في ليبيا تطوراً كبيراً، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غربي ليبيا.