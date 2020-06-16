"أسرار مثيرة غير مرغوبة" عن ترامب في مذكرات ابنة شقيقه

أعلنت دار نشر "سيمون وشوستر" الأمريكية، أمس الاثنين، عن كتاب جديد فيه أسرار عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوقيع ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأمريكي.

وقالت الدار إن ماري تعتزم إصدار مذكراتها التي تحمل عنوان "كثير جدا ولا يكفي أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم".

ماري ترامب، البالغة من العمر 55 عاما، هي ابنة فريد ترامب جونيور، الشقيق الأكبر للرئيس، الذي توفي عام 1981 عن عمر ناهز 42 عاما.

وبحسب موقع صحيفة "نيويورك تايمز"، فالمذكرات سوف تُطرح في المكتبات في يوليو/ تموز المقبل أي قبل أسابيع من المؤتمر الوطني الجمهوري، الذي يقبل فيه عمها ترشيح الحزب لخوض سباق إعادة انتخابه للرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني.

The title of Mary Trump's book, due out in July: "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" https://t.co/f9eKIWKeih — Matea Gold (@mateagold) June 16, 2020

​وفي الكتاب تكشف ماري ترامب أنها كانت مصدرًا أساسيًا للتحقيق الصحفي الذي نشرته "نيويورك تايمز" والذي تناول الشؤون المالية الخاصة لترامب، وأنها أمدت الصحفيين "بوثائق ضريبية سرية". ورفضت متحدثة باسم التايمز التعليق يوم الأحد الماضي. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، بحسب موقع صحيفة "the daily beast" الأمريكي.

وذكر موقع "أمازون" في إعلان ترويجي للكتاب، أن الكاتبة ستوضح كيف أصبح عمها "الرجل الذي يهدد حاليا الصحة العالمية والأمن الاقتصادي والنسيج الاجتماعي".

وأضاف الموقع: "تشرح الكاتبة كيف أن أحداثا معينة ونماذج أسرية صنعت الرجل السيىء الذي يشغل حاليا المكتب البيضاوي، بما في ذلك العلاقة الغريبة والمضرة بين فريد ترامب ونجليه الكبيرين، فريد جونيور ودونالد".

Less than 24 hours after first appearing for sale on Amazon, Mary Trump's book about her uncle @POTUS, "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man," is already a top 100 seller -- six weeks BEFORE its publication date. pic.twitter.com/sO32txa8po — Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) June 16, 2020

​وتقول الدعاية إن الكاتبة تعتمد على رؤيتها الشخصية باعتبارها "شاهدة مباشرة على عدد لا حصر له من مآدب العطلات والتفاعلات داخل الأسرة".

كما تتهم المذكرات الرئيس بأنه "عزل والده وسخر منه" بعد أن بدأ يعاني من مرض ألزهايمر، بحسب موقع "بي بي سي".

واحتجبت ماري ترامب إلى حد كبير عن الأضواء بعد أن أصبح عمها رئيسا للبلاد، على الرغم من أنها كانت تنتقده في الماضي.

وترجع الخلافات بينهما إلى نحو 20 عاما بسبب دعوى قضائية أقامتها هي وشقيقها ضد عمهما وإخوته.

🔥NEW BOOK!



By Mary Trump, Donald's niece. Release 7/28



Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man



"She is the only Trump willing to tell the truth about one of the world’s most powerful and dysfunctional families."https://t.co/FBaIuNpCaU pic.twitter.com/Ls4SAfWsyK — Nancy Levine 🌊 (@nancylevine) June 16, 2020

​ففي عام 2000، رفعت ماري ترامب وفريد ترامب، شقيقها الثالث، دعوى قضائية اعتراضا على نصيبهم في أموال تركة والد دونالد ترامب، فريد ترامب الأب.

وتقول صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" إنهما قالا إن وصية عام 1991 "خضعت للاحتيال والتأثير غير المشروع" من جانب دونالد ترامب وأخوته، حيث كان يعانى رب الأسرة من الخرف.

وقالت ماري ترامب للصحيفة إن عمتها وأعمامها كان "يجب أن يخجلوا من أنفسهم" خلال المعركة القضائية.

كما رفعت ماري ترامب وشقيقها دعوى قضائية أخرى بعد إلغاء تأمينهم الصحي التابع لشركة "ترامب"، كخطوة انتقامية واضحة ردا على الدعوى القضائية الأولى.

وأشارت تقارير إلى تسوية القضية في النهاية دون الكشف عن التفاصيل.