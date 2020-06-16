غرق مركب على متنه 80 شخصا في بحيرة تفصل بين الكونغو ورواندا

قال مسؤولون حكوميون ورئيس منظمة غير حكومية، اليوم الثلاثاء، إن عشرات الأشخاص فُقدوا بعد غرق مركب في بحيرة كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب "رويترز"، قال نوربرت روجوشا المسؤول عن البحيرة، إن "الحادث وقع في وقت مبكر أمس الاثنين بعد نحو 20 دقيقة من انطلاق المركب من جزيرة في البحيرة باتجاه العاصمة الإقليمية جوما التي تبعد نحو 30 كيلومترا".

وقالت إستر موراتوا التي ترأس منظمة محلية للحقوق المدنية إن "المركب غادر قرية كيشيكي في جزيرة إجوي في بحيرة كيفو التي تفصل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وعلى متنه ما يصل إلى 80 شخصا عند منتصف ليل الأحد تقريبا".

وأضافت أن "الصيادين الذين توجهوا للمشاركة في جهود الإنقاذ عثروا على 19 ناجيا".