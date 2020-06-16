ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا يشجع الشرطة على خدمة المجتمع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يحث أجهزة الشرطة على الالتزام بأعلى معايير المهنية ويشجعها على خدمة المجتمع.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي اليوم، أنه "يعارض مساعي وقف تمويل الشرطة".

وتابع "علينا تعزيز أساليب المحاسبة وتحسين ظروف عمل عناصر الشرطة".

وأشار إلى أن إدارته "تتخذ إجراءات لضمان الأمن لجميع الأمريكيين من كل الأعراق ومهمتنا ضمان سلامتهم جميعا".

وأكد "نتعاطف مع ذوي الضحايا الذين قتلوا على أيدي الشرطة".

يتبع...