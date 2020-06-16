إيران: حذف التحالف السعودي من قائمة منتهكي حقوق الإنسان "كيل بمكيالين"

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، أنه قرر رفع اسم التحالف العربي بقيادة السعودية من القائمة الأممية السوداء الخاصة بقتل الأطفال "في أعقاب تراجع كبير" لحوادث مقتلهم أو إصابتهم نتيجة الضربات الجوية.

وقال غوتيريش، في تقرير سنوي قدمه لمجلس الأمن الدولي، إن التحالف العربي "سيتم حذفه من قائمة الانتهاكات الخاصة بالقتل والتشويه بحق الأطفال في أعقاب تراجع كبير في القتل والتشويه نتيجة الضربات الجوية".

وأدرجت الأمم المتحدة كلا من التحالف العربي وحركة "أنصار الله" الحوثية، التي تحاربها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في القائمة السوداء للأطراف المسؤولة عن قتل الأطفال، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017.