الجامعة العربية: تدخل تركيا وإيران في الشأن العربي يجب أن يتوقف

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن "تركيا وإيران لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وكلاهما يذكي نار الفتنة والخلاف".

© AFP 2020 / Sheimo Uglu تركيا: نرفض انتقادات فرنسا ونعتبر دعمها لحفتر عقبة أمام استقرار ليبيا "العربية"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول زكي: "تدخل تركيا وإيران في الشأن العربي يجب أن يتوقف".

وتابع: "التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق واستجلابها لمقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأرضي الليبية مرفوض ومدان عربيا"، مضيفا: "تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية".

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: "طهران وأنقرة تستغل الأزمات لدعم الميليشيات".

ودانت جامعة الدول العربية العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في مناطق شمالي العراق، بزعم مطاردة أفراد من حزب العمال الكردستاني.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في وقت سابق: "التدخلات العسكرية التركية في الأراضي العربية، سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق، أصبحت مصدر قلق ورفض واستهجان من الدول العربية جميعا، وأنها تعكس أطماعا توسعية لدى تركيا تنتمي إلى ماض بعيد، ولم يعد لها مكان في عالمنا المعاصر".