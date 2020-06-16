فرنسا ودول أوروبية تضغط على إيران للسماح بدخول مفتشي وكالة الطاقة الذرية

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، قيامها بالضغط على إيران للسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقع ترفض طهران حتى الآن السماح لهم بزيارتها.

وبحسب وكالة الأنباء "رويترز"، قالت فرنسا إنها تعمل بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا لحمل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة على الضغط على إيران هذا الأسبوع، لحثها على التعاون الكامل والفوري للسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقع "ترفض طهران حتى الآن السماح لهم بزيارتها".

وفي بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، ضمن إفادة صحفية يومية لها عبر الإنترنت، أكدت أنه "على إيران، مثلها مثل أي دولة ترسل إليها الوكالة طلبا لدخول مواقع، أن ترد دون تأخير أو شروط، للسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق من عدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة على أراضيها".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية: "هذا ضروري للحفاظ على سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوة نظام التحقق الخاص بها".

وبدورها، انتقدت إيران، اليوم الثلاثاء، قرارا يرتقب صدوره من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يحض طهران على السماح بوصول مفتشين إلى موقعين يشتبه بأن أنشطة نووية غير معلنة كانت تجري فيهما سابقا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب آبادي، القول إن "اقتراح هذا القرار الهادف لدعوة إيران للتعاون مع الوكالة... مخيّب للآمال ويحمل نتائج عكسية تماما".

ودعا المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، في مستهل اجتماع، الاثنين، إيران إلى التعاون الفوري والتام مع الوكالة.

ويتوقع أن تقترح دول أوروبية القرار خلال اجتماع مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية هذا الأسبوع.

وحذر غريب آبادي، في بيان اليوم الثلاثاء، من أنه في حال تم تبني القرار، فلن يكون لدى إيران "أي خيار سوى اتخاذ الإجراءات المناسبة، وهو أمر سيتحمل عواقبه رعاة هذا النوع من الأساليب السياسية والمدمّرة".