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    الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك

    واشنطن: أي تمديد لحظر الأسلحة على إيران يجب أن يكون لأجل غير مسمى

    © REUTERS / Carolyn Kaster
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    قال برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ترى أن أي تمديد لحظر الأسلحة على إيران يجب أن يكون لأجل غير مسمى.

    وأوضح هوك أمام فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، عبر الإنترنت، أن الولايات المتحدة تعتقد أن تمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر حاليا أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول، بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى ودون تاريخ محدد.

    الرئيس الإيراني حسن روحاني، طهران، إيران 4 مايو 2020
    © AFP 2020 /
    تهديدات متبادلة... "حظر الأسلحة" ساحة جديدة للصراع بين أمريكا وإيران
    وأضاف: "نعتقد أن السياسة الصحيحة هي فرض حظر على الأسلحة دون أن يكون له تاريخ محدد"، بحسب "رويترز".

    ووقّع ما يقرب من 90 في المئة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي على رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغيير أسلوبها بشأن إيران، وحثوا وزير الخارجية مايك بومبيو على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

    وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بشراء أسلحة تقليدية بعد انتهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة في أكتوبر/ تشرين الأول.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن "إيران لا تسعى للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع 6 دول ... خطوة أمريكا غير مشروعة وسيكون رد فعلنا متناسبا".

    انظر أيضا:

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    تهديدات متبادلة... "حظر الأسلحة" ساحة جديدة للصراع بين أمريكا وإيران
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, حظر أسلحة, إيران, أمريكا
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