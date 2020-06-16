الدفاع التركية تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في شمال العراق باسم (المخلب-النمر)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)، إطلاق عملية عسكرية جديدة شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان عبر حسابها بموقع تويتر، "لقد بدأت عملية (المخلب-النمر)، فعناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليا في منطقة هفتانين".

وبحسب وكالة الأناضول التركية، تأتي عملية "المخلب-النمر" في منطقة "هفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

كانت الدفاع التركية أعلنت في وقت متأخر من ليلة (الأحد/الإثنين)، إطلاق عملية "المخلب - النسر" ضد حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.

#عاجل | الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة هفتانين، شمالي #العراق — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 16, 2020

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها.

ويخوض "حزب العمال الكردستاني" تمردا على الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، وفي الصراع الدائر، قتل أكثر من 40 ألف شخص.