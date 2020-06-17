بكين ترفع مستوى التأهب مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلن مسؤولون في بكين، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف عدة إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم السادس، ما أجبر السلطات على تطبيق الحجر الصحي وإقفال المحلات والمؤسسات التجارية المختلفة.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين في الصحة الصينية، أن 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة تم تسجيلها يوم أمس الثلاثاء، ليصل العدد الكلي للإصابات منذ يوم الخميس إلى 137 حالة، في أسوأ ظهور جديد للمرض في المدينة منذ أوائل فبراير/ شباط.

ووضعت السلطات مدينة بكين عند مستوى التحذير الثاني وهو ثاني أعلى مستوى في منظومة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا والتي تتألف من أربعة مستويات.

وجرى تصنيف نحو 27 منطقة على أنها متوسطة الخطورة، وهو ما أخضع الناس الذين يدخلون إليها لفحص درجات الحرارة والتسجيل.

وبموجب القيود المتعلقة بالمستوى الثاني فإن الطرق السريعة في المدينة لا تزال مفتوحة ولم تصدر أوامر للشركات والمصانع بالتوقف عن العمل ولم تفرض قيود شاملة على المجمعات السكنية. ومع ذلك فإن تنقل الأشخاص داخل المدينة وخارجها يخضع لضوابط صارمة بالإضافة إلى اختبارات للكشف عن الفيروس، في حين تم وضع السكان في المناطق شديدة الخطورة في حجر صحي بمناطقهم وطُلب منهم أيضا إجراء اختبارات.