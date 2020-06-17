نيوزيلندا تستدعي الجيش لمنع تفش جديد لكورونا في البلاد

أمرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الأربعاء، الجيش بمراقبة الحدود، إثر اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك بعد مرور 25 يوما على خلو البلاد من كورونا.

وقالت أرديرن للصحفيين: "أعتقد أنّنا بحاجة إلى الحزم والثقة والانضباط وهو ما يمكن للجيش أن يوفّره".

ووصفت رئيسة الوزراء اكتشاف الحالتين الجديدتين بـ"فشل غير مقبول"، إذ أن الشخصين اللذين قدما من بريطانيا لم يلتزما بالحجر الصحي كما لم يخضعا لاختبار فيروس كورونا، بحسب ما نقلته "الغارديان" البريطانية.

وأضافت أرديرن: "ما كان يجب أن يحدث ذلك ولا يمكن لهذا الأمر أن يتكرر" وأشارت، أن قوات الدفاع ستشرف الآن على الحجر الصحي للقادمين الجدد وستراقب عملية الحجر.

ووفق إجراءات الحجر المفروضة في نيوزيلندا، يُسمح فقط للمواطنين وعائلاتهم بالدخول إلى البلاد مع بعض الاستثناءات مثل الأشخاص الذين لديهم أسباب مهنية أو إنسانية.

ويخضع كل الوافدين إلى حجر صحّي مدته 14 يوماً عند وصولهم إلى البلاد.

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن 1154 إصابة بفيروس كورونا، منها 22 حالة وفاة.