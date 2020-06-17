الحرس الثوري الإيراني يعلن القبض على "فرقة ضالة" تشكك في ظهور "المنقذ"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، القبض على "فرقة ضالة" في محافظة إيلام، غرب إيران، بعد قيامها بالترويج لأفكار "ضالة" حول حقيقة ظهور "المنقذ" ومذهب آل البيت.

وقال قائد مقر أمير المؤمنين التابع للحرس الثوري في محافظة إيلام، العميد جمال شاكرمي، إنه تم "القبض على أعضاء شبكة تابعة لفرقة ضالة داخل المحافظة، بناء على القرار القضائي الصادر في هذا الخصوص.. أعضاء هذه الزمرة عمدت إلى الترويج الواسع لأفكارها الضالة عبر الفضاءين الحقيقي والافتراضي وإقامة تجمعات غير قانونية في احدى المدن التابعة للمحافظة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع المسؤول الإيراني قائلا: "عناصر هذه الفرقة الضالة قاموا عبر التنسيق مع النواة الرئيسية والتواصل الواسع معها، ببث الشعارات والعبارات المسيئة للمقدسات الدينية من أجل المساس بمذهب أهل البيت، والمدرسة المهدوية، وإيمان الناس بحقيقة ظهور المنقذ".

وشدد شاكرمي على "التصدي بحزم ومن دون أي تسامح لكافة المحاولات الرامية إلى ترويج هكذا عقائد خرافية من جانب الفرق الضالة وحماتها".