الصين تدعو الهند إلى الكف عن "الأنشطة الاستفزازية" على الحدود بين البلدين

دعت السلطات الصينية الهند إلى الكف عن "الأنشطة الاستفزازية" على الحدود، مؤكدة أن هناك تواصل عن كثب بين البلدين لحل التوتر على الحدود من خلال القنوات الدبلوماسية.

القاهرة - سبوتنيك . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيانغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء "ندعو الهند للكف عن الأنشطة الاستفزازية على الحدود بين البلدين".

وأضاف "الطرفان (الصين والهند) يتواصلان عن كثب لوضع حل للتوتر على الحدود من خلال القنوات الدبلوماسية".

يذكر أنه سبق وأفاد ممثل الجيش الهندي، بأن ضابطا وجنديين هنودا، قتلوا أثناء اشتباك وقع مساء أول أمس الاثنين، وأعلن الجيش في وقت لاحق أمس الثلاثاء مقتل 17 جنديا إلى جانب الضابط والجنديين خلال الاشتباكات، وفي الوقت الراهن، يتفاوض كبار المسؤولين العسكريين في البلدين لتسوية الوضع على الحدود.

ويذكر أيضا أنه وفقا للناطق الرسمي باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، فإن الصين احتجت ووجهت مذكرة إلى الجانب الهندي فيما يتعلق بحادث جديد على الحدود، مشيرة إلى أن العسكريين الهنود انتهكوا الاتفاق، وقاموا بعبور الحدود، وهاجموا العسكريين الصينيين وأثاروا الاشتباك.