لماذا يتوجب علينا إغلاق غطاء المرحاض قبل صب الماء؟

نشرت وسائل إعلام بريطانية، دراسة تؤكد ضرورة إغلاق غطاء المرحاض قبل صب الماء، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا"، الذي أصيب به أكثر من ثمانية ملايين إنسان في أنحاء العالم حتى الآن.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلصت دراسة جديدة من جامعة "يانجو" الصينية إلى أن "إغلاق غطاء المرحاض بعد التبرز، وقبل دفع الفضلات بالماء، يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

ووفقا للدراسة، فإن "فيروس كورونا لديه قدرة على التحمل، وقد يبقى حيا عبر رحلته في الجهاز الهضمي للإنسان، وفي حالات كثيرة يمكن العثور عليه في براز المصاب بالفيروس، بعد أسابيع من زوال الأعراض".

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن "صب الماء للتخلص من الفضلات في المرحاض قد ينجم عنه رذاذ يرتفع نحو متر عن مستوى الماء، وقد يحمل هذا الرذاذ فيروس كورونا"، مؤكدة أن هذا الرذاذ قد يصيب من يستخدم المرحاض لاحقا بالفيروس أو قد يستقر على مقابض الأبواب أو صنبور المياه أو غيرها من الأسطح.

وتقول الدراسة إن الباحثين أوصوا بإحكام إغلاق الغطاء قبل صب الماء للتخلص من الفضلات، مشيرة إلى أن "فيروس كورونا المستجد يمكنه الانتقال عبر البراز".

وأفادت أحدث الإحصائيات العالمية حول إصابات فيروس كورونا المستجد إلى تخطي عدد الإصابات عتبة الـ 8 ملايين حالة حول العالم.

وأشارت أحدث إحصائيات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية والمتخصصة في إحصائيات كوفيد-19 حول العالم، إلى أن إصابات الفيروس التاجي وصلت إلى 8 ملايين و5 آلاف في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت موسكو الثانية عشرة بتوقيت غرينتش، فيما تخطت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض حاجز 435 ألف و662 حالة وفاة عالميا.

وأكدت إحصائيات الجامعة الأمريكية أن 3 ملايين و832 ألفا و784 شخصا تعافوا نهائيا من فيروس كورونا المستجد.