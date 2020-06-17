تمثال قاسم سليماني يثير ضجة في إيران... والسلطات تتحرك

أثار تمثال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في مدينة جيروفت، بمحافظة كرمان، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "دشن التمثال الأسبوع الماضي في ساحة أعيدت تسميتها لتحمل اسم القائد الإيراني الذي قتل في هجوم أمريكي بمطار بغداد بداية العام الجاري".

وتداول مغردون صورا للتمثال ينتقدون فيها تصميمه، الذي اعتبره كثيرون "قبيحا"، كما انهالت عبارات السخرية من التمثال.

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) June 15, 2020

وردا على الانتقادات، وعد عمدة مدينة جيروفت، نعمت الله حسين زادة، بتعديل التمثال في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سينقل كافة الانتقادات إلى الجهة المنفذة.