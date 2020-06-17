محافظ أربيل: الوضع الصحي شديد الخطورة

وصف محافظ أربيل، فرست صوفي، اليوم الأربعاء، الوضع الصحي في المحافظة جراء تفشي فيروس كورونا، بأنه "شديد الخطورة".

ونقلت شبكة "رووداو" عن صوفي قوله إن "أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ازدياد مستمر يوما بعد آخر، وقد انتشر في كل حي وزقاق".

وأضاف "للأسف وصلنا لمرحلة لم نكن نريد أن نصل إليها، الفيروس في هذه المرحلة ينتشر بسرعة، وقد تفشى في كل حي وقضاء وناحية".

وتابع إن "إدارة المحافظة لا تنوي فرض حظر التجوال على الموطنين من جديد، وعلى المواطنين أن يحموا أنفسهم، أما نحن فسنقوم بمراقبة تنفيذ الإجراءات".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا، في أربيل إلى 718 إصابة، 212 منها في مستشفى رزكاري، وقد شفي 354 مصابا، وتوفي 10، ولا يزال 357 يتلقون العلاج، بحسب رووداو.

وسجل إقليم كردستان 2655 إصابة بفيروس كورونا، شفي منهم 1104، وتوفي 59.