شركة ألمانية تستعد لإجراء تجارب سريرية للقاح ضد كورونا

ذكرت الهيئة المسؤولة عن تنظيم اللقاحات في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن شركة "كيورفاك" للتكنولوجيا الحيوية ستصبح ثاني شركة في البلاد تشرع في إجراء تجارب سريرية للقاح لفيروس كورونا.

وذكرت "رويترز" أمس الثلاثاء، أن معهد بول إرليش سيقر اختبار اللقاح التجريبي على البشر.

وتعتزم الحكومة الألمانية التي تملك حصة نحو 23 بالمئة في "كيورفاك" غير المدرجة للمساعدة في تمويل أنشطة الشركة لمواصلة تطوير لقاح لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة المالية في رسالة إلى لجنة الميزانية بالبرلمان مؤرخة في 15 يونيو/ حزيران "إنها (كيورفاك) لديها حاليا متطلبات رأسمالية كبيرة وتخطط لطرح أسهم في سوق ناسداك في نيويورك في يوليو/ تموز 2020 ."

وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك، يوم 15 يونيو/ حزيران، وأضاف أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.