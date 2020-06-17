أستراليا: الحدود ستظل مغلقة على الأرجح حتى 2021

أعلن وزير التجارة الأسترالي، سايمون برمنغهام، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب قبل العام المقبل، على الأرجح، لكنها ستبحث تخفيف قواعد دخول البلاد للطلاب وغيرهم من الزوار الذين ينوون البقاء لمدة طويلة.

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن برمنغهام قوله: "نجحت أستراليا بصورة كبيرة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما تعزوه السلطات إلى القيود على السفر الدولي وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة".

وأضاف قائلا: إن "قاعدة الحجر الصحي الخاصة بالأستراليين العائدين من الخارج يمكن أن تطبق على الطلاب الأجانب وغيرهم من الزوار الذين يعتزمون البقاء في البلاد لفترة طويلة".

وتابع قائلا: "يمكننا ببساطة العمل بفترات الحجر الصحي لمدة 14 يوما التي حققت نجاحا كبيرا بالنسبة لإعادة الأستراليين إلى هذا البلد بسلام".

وسجلت أستراليا في المجمل أكثر من 7300 حالة إصابة بفيروس كورونا وتوفي 102 مصاب بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وأعلنت البلاد، اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر زيادة يومية لحالات الإصابة الجديدة منذ أكثر من شهر، وكان معظم هذه الحالات في ولاية فيكتوريا ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان.