مسؤول فرنسي يتهم تركيا بالتحرش بسفينة حربية تنفذ مهمة لحلف "الناتو"

قال مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي لحلف شمال الأطلسي ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه.

واتهم المسؤول الفرنسي، بحسب وكالة "رويترز"، البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف.

وقال المسؤول، الذي تحدث قبيل قمة لوزراء دفاع الحلف، "لقد مررنا بلحظات معقدة في الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة ولا يسعنا التظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا في الحلف. يتعين علينا التعرف عليها والإفصاح عنها والتعامل معها".