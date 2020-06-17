سكان 27 حيا في بكين غير مسموح لهم الخروج من المدينة

صنفت السلطات الصينية ما لا يقل عن 27 حيا "كبؤر متوسطة الخطورة" لانتشار فيروس كورونا، بينما صنف حي واحد قريب من السوق كبؤرة شديدة الخطورة.

وذكرت وسسائل إعلام أن سكان هذه الأحياء لا يستطيعون مغادرة المدينة، بينما يستطيع سكان المناطق الأقل خطورة المغادرة بعد حصولهم على شهادة تؤكد عدم إصابتهم من الفيروس.

ويعيش الملايين من سكان العاصمة الصينية بكين تحت قيود شديدة على الحركة، في الوقت الذي يزداد فيه انتشار فيروس كورونا في المدينة.

ويعتقد أن انتشار الحالات الأخيرة بدأ في سوق زينفاندي للمواد الغذائية، الذي يزود العاصمة بحوالي 80 في المئة من احتياجاتها من اللحوم والخضار.

وكانت السلطات قد أعلنت عن تسجيل 31 حالة جديدة، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يمثل استمرارا لاكتشاف حالات جديدة في الأيام الأخيرة بعد انقطاع استمر نحو شهرين، وذلك بحسب تقارير محلية.

وذكرت مسؤولة في بكين، اليوم الأربعاء، أن المدينة لا يمكنها استبعاد احتمال بقاء عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عند مستوياته الحالية لبعض الوقت.

وقالت بانغ شينغ هوه، المسؤولة الكبيرة بهيئة مكافحة الأمراض في بكين بحسب وكالة "رويترز"، إن وباء كورونا لا يزال ينتشر في المدينة.

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس ومنع السكان من السفر إلا في حال ما أظهرت الفحوصات خلوهم من الفيروس. وترتبط الحالات الجديدة بسوق للطعام في المدينة.